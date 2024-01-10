Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi flaş Boey gelişmesi!

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Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi flaş Boey gelişmesi!
Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a üzücü haber geldi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Mücadele, yarın saat 17.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey'den gelen haberle sarsıldı.

SİVAS'A GÖTÜRÜLMEDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Son idmanda dizinde ağrı hissettiğini söyleyen futbolcumuz Sacha Boey, tedbir amacıyla Sivas'a götürülmedi." ifadeleri kullanıldı.

Boey, sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında da forma giymemişti.

Cimbom'da Boey dışında, Icardi, Oliviera, Sanchez, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Bakambu ve Angelino gibi önemli eksiklikleri bulunuyor.

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