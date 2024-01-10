Beşiktaş yeni sağ bekini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Beşiktaş yeni sağ bekini açıkladı
Beşiktaş yeni sağ bekini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Beşiktaş’a Hoş Geldin Jonas Svensson Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır, Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da bu sezon 20 maça çıkan deneyimli sağ bek bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.

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