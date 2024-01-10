Beşiktaş yeni sağ bekini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş Adana Demirspor'dan ayrılan Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Beşiktaş’a Hoş Geldin Jonas Svensson Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır, Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2021 yılında transfer olduğu Adana Demirspor'da bu sezon 20 maça çıkan deneyimli sağ bek bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydetti.