Galatasaray'ı Sivas'ta bekleyen büyük tehlike

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı Sivas'ta bekleyen büyük tehlike
Süper Lig’de Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray’ı soğuk hava tedirgin ediyor.

Sarı-Kırmızılılar, soğuk hava koşulları nedeniyle oyuncular için ekstra önlemler alacak.

Perşembe günü maçın oynanacağı saatte havanın eksi 3 ile eksi 5 derece arasında olacağı ve bu yüzden çeşitli önlemler alınacağı öğrenildi.

Teknik heyetin oyuncuların soğuğun zararlı etkilerinden korunması için farklı bir çalışma yaptığı belirtildi.

Termal çoraplar, kulaklıklar ve kas ısıtıcı kremler kullanılarak soğuk havaya karşı önlem alınacağı ifade edildi.

UMUT BULUK'UN KULAKLARI DONMUŞTU

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2008 yılında eksi 25 derecede oynanan Sivasspor Trabzonspor maçında Bordo Mavili oyuncu Umut Bulut'un kulağında soğuk ısırması meydana gelmişti.

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