Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Hücüm hattına forma rekabetine girebilecek bir ismi transfer etmek isteyen Fenerbahçe rotayı Serdar Dursun'a çevirdi.

Takvim’de yer alan habere göre, Fenerbahçe’den ayrılması planlanan Umut Nayir’in yerine gelecek isim belli oldu.

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Edin Dzeko ve Michy Batshuayi ile forma rekabetine girebilecek bir ismin transfer edilmesini isteyen İsmail Kartal yönetimden Serdar Dursun’un transfer edilmesini talep etti.

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Serdar Dursun’un da geri dönmek istediğinin belirtildiği haberde yıldız golcünün geçtiğimiz günlerde verdiği röportajdaki sözleri hatırlatıldı.

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Deneyimli forvet yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile aralarında özel bir bağ olduğunu ve imkanı olursa futbolu burada sonlandırmak istediğin söylemişti.

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