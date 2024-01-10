Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Takvim’de yer alan habere göre, Fenerbahçe’den ayrılması planlanan Umut Nayir’in yerine gelecek isim belli oldu.

Edin Dzeko ve Michy Batshuayi ile forma rekabetine girebilecek bir ismin transfer edilmesini isteyen İsmail Kartal yönetimden Serdar Dursun’un transfer edilmesini talep etti.

Serdar Dursun’un da geri dönmek istediğinin belirtildiği haberde yıldız golcünün geçtiğimiz günlerde verdiği röportajdaki sözleri hatırlatıldı.

Deneyimli forvet yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile aralarında özel bir bağ olduğunu ve imkanı olursa futbolu burada sonlandırmak istediğin söylemişti.