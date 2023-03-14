Galatasaray gözünü İtalya'ya dikti. Yönetim yıldız avına çıktı

Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da yüzler gülse de yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya Serie A'da forma giymiş Zaniolo, İcardi, Torreira, Oliviera gibi yıldız oyuncuları transfer eden Sarı-Kırmızılılar, gözünü tekrardan İtalya Ligi'ne çevirdi.

Dİ MARİA'YI BİTİRMEK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Juventus forması giyen ve bu sezon Dünya Kupası da kaldıran Angel Di Maria'yı gözüne kestirdi.

Arjantinli yıldız futbolcu Angel Di Maria, devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldi.

Cimbom onun transferini sezon sonu bitirmek istiyor.

BELOTTİ ROMA'DA KALABİLİR

Bu sezon Oliviera ve Zaniolo gibi yıldızları Roma'dan katan Galatasaray, Roma'lı Belotti'yi de kıskacına aldı.

Belotti'nin de sözleşmesi sezon sonu bitiyor ancak Roma'nın oyuncuyla yoluna devam etme hakkı bulunuyor.

Roma, yıldız oyuncunun sözleşmesine opsiyon maddesi koydurduğu için Belotti yoluna Roma'da da devam edebilir.