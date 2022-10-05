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Galatasaray'da operasyon: Sırada 3 yıldız var

Sarı kırmızılı yönetim kadrodaki genç yıldızlar için düğmeye bastı

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 08:50
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Galatasaray'da yönetimden üst üste flaş hamleler

Galatasaray'da operasyon: Sırada 3 yıldız var
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Galatasaray'da sezon başından bu yana sıkıntı yaratan bazı futbolcuların sözleşmeleri için düğmeye basıldı.

Yapılan yeni transferlere ödenen ücretlerden sonra kadrodaki bazı futbolcuların yıllık kazançları düşük kalmıştı.

Yönetim bu konuda başlattığı operasyonu 10 gün içinde bitirme kararı aldı.

İlk olarak Danimarkalı stoper Victor Nelhsson'un sözleşmesini iyileştiren yönetim yıllık ücreti 900 bin eurodan 1 milyon 200 bin euroya çıkardı.

Ardından sıranın Sacha Boey, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'na geldiği belirtildi.

Yıllık 480 bin euroya oynayan Sacha Boey'e 800 bin eurodan yeni sözleşme yapılacağı ifade edildi. 

900 bin lira kazanan Yunus Akgün'e 12 milyon lira, 10 milyon lira kazanan Kerem Aktürkoğlu'na ise 18 milyon liraya yeni sözleşme imzalattırılacak.

Yönetim bu şekilde özellikle Kerem ile Yunus'un performansının yükselmesini bekliyor.

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