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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Sarı - kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 3.turunda Kastamonuspor ile eşleşti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:43
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası 3.turunda Kastamonuspor ile eşleşti

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kurası çekildi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimiyle, turnuvaya bu aşamadan katılan Galatasaray'ın da rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Kastamonuspor ile tur mücadelesi verecek.

İşte eşleşmeler;

Galatasaray - GMG Kastamonuspor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Balıkesirspor - Yeşilyurt Ofspor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
Boluspor - Fethiyespor
Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
Giresunspor - Amasyaspor FK
Atakaş Hatayspor - Düzcespor
Manisa FK - Eynesil Belediyespor
Ankaraspor - Pazarspor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Uşakspor - Gümüşhane
Göztepe - Karaköprü Belediyespor
Adanaspor - Orduspor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Menemen FK - Bulvarspor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi
Bucaspor - Artvin Hopaspor
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdman Yurdu
Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
Gaziantep FK - Sarıyer

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