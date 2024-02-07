Galatasaray'ın yeni golcüsü V95'in büyük sırrı. Sedat Kaya yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yeni golcüsü V95'in büyük sırrı. Sedat Kaya yazdı
Medyanın Prometheus'u Sedat Kaya Carlos Vinicius hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı, çıkar çıkmaz golünü attı.
Adamın işi gol atmak.
Adı, Carlos Vinícius Alves Morais.
Futbol dünyası onu kısaca Carlos Vinicius diye tanıyor.
Lakabı V95.
95 sayısı doğum tarihinden kaynaklı.
Bu nedenle hep 95 numaralı formayı giyiyor.
Carlos Vinicius'un futbol yaşantısında ilginç bir dönüm noktası var.
Bugüne kadar 13 kulüpte forma giydi, bir kısmında stoperdi.
Santos'ta iki yıl savunma eğitimi almıştı.
Stoper oynarken sıradan bir futbolcuydu.
Yıllarca bu mevkide hiç göze batmadı, genelde yedek kaldı.
Geremio'da zorunluluktan forvet oynattılar, Brezilyalı bir anda kendini buldu.
Forvette golleri ardı ardına sıralamaya başladı.
Portekiz, İtalya ve İngiltere'de golleriyle konuşuldu.
Stoper oynarken çok mutsuzdu, forvete geçince coştukça coştu.
Dün gece Bandırmaspor maçında da Türkiye'ye golüyle "merhaba" dedi.

Carlos Vinicius çok açık sözlü ve takım arkadaşlarıyla mükemmel bir iletişim kurma becerisine sahip.
Kendine güveni zirvede.
Lüksü sevmiyor, mutevazi bir yaşantısı var.
Ailesine çok düşkün. Eşi Caroline ile çok mutlu ve biri kız, diğeri erkek iki çocukları var.
Futbol dışı zamanlarını ailesiyle geçirmeyi önemsiyor.
Özellikle deniz kıyısında gezmeyi çok seviyor.
Çok sık boğazda göreceğinizden emin olun.

whatsapp-image-2024-02-07-at-11-16-11.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-11-16-12.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-11-16-12-1.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-11-16-13.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-11-16-18.jpeg

whatsapp-image-2024-02-07-at-11-16-18-1.jpeg

İlgili Haberler
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak
Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğraf isteyen minik taraftara söyledikleri olay oldu. Etraf bir anda buz kesti
Trabzonspor transferde hız kazandı. İki imza birden geliyor
Erman Toroğlu evine gelen Evrim Akın'a takıntısını anlattı: Yatak odasına da gireceksin bakalım ne yapacaksın
Erden Timur'un hastalığı ortaya çıktı. Ertem Şener 'çok hasta hastanede yatıyor' diyerek açıkladı
Galatasaray'da sıra dışı bir Afrikalı: Bizon Aurier. Sedat Kaya yazdı
Galatasaray zoru nasıl kolaya çevirdi? Sedat Kaya yazdı
Galatasaray'ı direkler bile durduramadı! Sedat Kaya yazdı
Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık Gündem
Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a bütçe yanıtı: Kamu bankalarından kredi alamadık
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak Spor
İstanbul Türk hakemliğinin lokomotifi olacak
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü. En çok hangi hisseler yükseldi
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu Spor
A Milli Futbol Takımımız'ın rakipleri belli oldu
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateşten gömlek deyimi ne anlama geliyor?
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı Gündem
THY depremzedelere 1000 konut sözü vermişti. Depremin üzerinden 1 yıl geçti ne bir arsa alındı ne de çivi çakıldı
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar? Keşfet
Vazelin faydaları neler? Vazelin ne işe yarar?