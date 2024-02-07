Galatasaray'ın yeni golcüsü V95'in büyük sırrı. Sedat Kaya yazdı

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı, çıkar çıkmaz golünü attı.

Adamın işi gol atmak.

Adı, Carlos Vinícius Alves Morais.

Futbol dünyası onu kısaca Carlos Vinicius diye tanıyor.

Lakabı V95.

95 sayısı doğum tarihinden kaynaklı.

Bu nedenle hep 95 numaralı formayı giyiyor.

Carlos Vinicius'un futbol yaşantısında ilginç bir dönüm noktası var.

Bugüne kadar 13 kulüpte forma giydi, bir kısmında stoperdi.

Santos'ta iki yıl savunma eğitimi almıştı.

Stoper oynarken sıradan bir futbolcuydu.

Yıllarca bu mevkide hiç göze batmadı, genelde yedek kaldı.

Geremio'da zorunluluktan forvet oynattılar, Brezilyalı bir anda kendini buldu.

Forvette golleri ardı ardına sıralamaya başladı.

Portekiz, İtalya ve İngiltere'de golleriyle konuşuldu.

Stoper oynarken çok mutsuzdu, forvete geçince coştukça coştu.

Dün gece Bandırmaspor maçında da Türkiye'ye golüyle "merhaba" dedi.

Carlos Vinicius çok açık sözlü ve takım arkadaşlarıyla mükemmel bir iletişim kurma becerisine sahip.

Kendine güveni zirvede.

Lüksü sevmiyor, mutevazi bir yaşantısı var.

Ailesine çok düşkün. Eşi Caroline ile çok mutlu ve biri kız, diğeri erkek iki çocukları var.

Futbol dışı zamanlarını ailesiyle geçirmeyi önemsiyor.

Özellikle deniz kıyısında gezmeyi çok seviyor.

Çok sık boğazda göreceğinizden emin olun.