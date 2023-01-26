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Futbolun Brütüslerini açıkladı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye haber sızdıranlar ifşa oldu

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'den ortalığı karıştıracak iddia: İçlerinde başkanlık makamına oturan insanlar da var...

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13:02
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye haber sızdıranlar ifşa oldu

Futbolun Brütüslerini açıkladı. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye haber sızdıranlar ifşa oldu
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki söz düellosu devam ederken, Sabah gazetesi spor yazarı Levent Tüzemen'den çarpıcı bir iddia geldi.

Levent Tüzemen, bugünkü yazısında “Galatasaray siyasetinden bazı kişilerin, hedef haline getirmeye çalıştıkları Başkan Vekili Erden Timur hakkında F.Bahçe Başkanı Ali Koç’a bazı bilgiler aktardığı konusunda ciddi iddialar duydum. Bu yapılan hainliktir” ifadelerini kullandı.

Tüzemen'in yazısına göre; Galatasaray siyasetinin içinde yer alan bazı isimler, hatta başkanlık makamına oturan insanlar, Başkan Vekili Erden Timur'u hedef haline getirmeye çalışıyorlar. Timur ile ilgili Fenerbahçe yönetimine ve özellikle de Başkan Ali Koç'a, "Kırılgandır, duygusaldır. Üzerine giderseniz bırakır gider" gibi bilgiler aktarıyorlar.

Tüzemen, "İsmini vermek istemediğim bir kişinin, bu konuda Başkan Koç'a bazı bilgiler aktardığı konusunda iddialar duydum" ifadesini kullanırken, iddiayı Erden Timur'a da sorduğunu aktardı.

Tüzemen'in yazısından öne çıkan bölümler şöyle:

- Erden Bey de kulağına bu yönde bir şeyler geldiğini ve şahsını yıpratmak adına bazı insanların çalıştığını vurguladı. Hatta Başkan Koç'un, Galatasaray Başkanı'nı düelloya davet ettiği metinde ortaya koyduğu maddeler, aslında Erden Timur'u kapsıyor. Galatasaray siyasetinde, Erden Timur aleyhine çalışan bu insanları 'Brütüs' olarak görüyorum. Bu yapılan hainliktir. 

- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılıklı tartışma çağrısına katılmayacağını açıkladı. Dünkü Divan toplantısında da "Onları kendi sahalarında 3-0 yendik. Bizi sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar" dedi. Fenerbahçe tarafı ise, "Galatasaray zaten sürekli saha dışı açıklamalar yapıyor" diye tepkili. Siz ne diyorsunuz?

- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Allah ömür versin, 55 yaşında. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Allah sağlık versin, 74 yaşında. Üç aşağı beş yukarı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Özbek'in çocuğu yaşında. Başkan Koç'un üzerinde üç tane ceket var. 1-F.Bahçe Başkanlığı, 2-Kulüpler Birliği Başkanlığı, 3-Koç Holding'in veliahtlığı.

- Sayın Başkan Koç'un, baş başa yemek yemek varken, babası yaşında sayılabilecek bir Galatasaray Başkanı'nı düelloya çağırması hiç yakışık almadı. Koç Holding'in veliahtı olan bir kişinin kavgacı bir tutum yerine uzlaşmacı bir tavır sergilemesini beklerdim. Çünkü aldığı eğitim Ali Koç'a uzlaşmacı bir tavır sergilemesini işaret ediyor. Kavga kimseyi mutlu etmez. 

- Nedense Ali Koç, tıpkı Aziz Yıldırım gibi davranıp sürekli Galatasaray üzerinden bir siyaset kurmaya çalışıyor. Kendi ailesi içinde Galatasaraylı olanlar yok mu? Koç Holding ile ticaret yapan Galatasaraylılar yok mu? Bence Sayın Koç, kavga kültürünü bir kenara bırakıp Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelmeli, baş başa konuşmalı ve iki çınarlık kulübün birbiriyle çatışmasına son verecek adımı atmalı. Bu arada Başkan Dursun Özbek'in saha içinde kalıp düelloyu kabul etmemesini bir büyüklük ve olgunluk olarak görüyorum.

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