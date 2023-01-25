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Kasımpaşa Galatasaray'la masaya oturdu: Konu Van Aanholt

Galatasaray ve Kasımpaşa Van Aanholt transferi için masaya oturdu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 20:50
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Kasımpaşa'dan Van Aanholt hamlesi geldi

Kasımpaşa Galatasaray'la masaya oturdu: Konu Van Aanholt
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Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, Patrick Van Aanholt için harekete geçti.

TRT Spor'un haberine göre, Kasımpaşa, Hollandalı futbolcunun transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladı.

İstanbul ekibinin, 32 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Patrick Van Aanholt, yabancı sınırının da etkisiyle Galatasaray'da bu sezon gözden düştü. Sezonun ilk maçlarına 11'de başlayan deneyimli futbolcu, daha sonra kadrodaki yerini kaybetmişti.

Van Aanholt'un Galatasaray ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor.

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