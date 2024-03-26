Galatasaray'dan sızan görüntülere dair ilk açıklama. Fenerbahçe hakkında akılalmaz iddialarda bulundular

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'dan sızan görüntülere dair ilk açıklama. Fenerbahçe hakkında akılalmaz iddialarda bulundular
Galatasaray Başkan Yardımcısı sosyal medyada paylaşılan MHK kayıtlarına dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu katıldığı sponsorluk anlaşmasında, sarı-kırmızılıların Antalyaspor’u mağlup ettiği karşılaşma hakkında ortaya çıkan MHK kayıtları ile ilgili konuştu.

whatsapp-image-2024-03-26-at-12-17-00-pm.jpeg

Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?" dedi.

whatsapp-image-2024-03-26-at-12-16-51-pm.jpeg

Yelkencioğlu ayrıca, "Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bu bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef. Bunlarla ilgili baya bir merakımız var. Onları en kısa sürede ortaya çıkacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Zehra Güneş'in o görüntüleri ortaya çıktı. Bakın neresine yaptırdı?
Son Haberler
Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi Yaşam
Lambalı kadın Florence Nightingale lambasını kullanarak hastaları nasıl iyileştirdi? Kırım Savaşı sırasında hemşireydi
ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek Dünya
ABD’de çocuklara sosyal medya yasağı geldi. Hepsi teker teker silinecek
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı Dünya
İsrail, Katar'daki müzakere heyetini geri çağırdı
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası Spor
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Süper Lig tarihinin en kirli sezonu oynanıyor' diyerek anlattı. VAR odası olmuş rant odası
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı Gündem
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı
Çin’den güçlü yuan adımları Ekonomi
Çin’den güçlü yuan adımları
Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit Dünya
Flaş.. Flaş.. IŞİD’den Putin'e tehdit