Galatasaray'dan sızan görüntülere dair ilk açıklama. Fenerbahçe hakkında akılalmaz iddialarda bulundular

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu katıldığı sponsorluk anlaşmasında, sarı-kırmızılıların Antalyaspor’u mağlup ettiği karşılaşma hakkında ortaya çıkan MHK kayıtları ile ilgili konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek, bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi? Onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı?" dedi.

Yelkencioğlu ayrıca, "Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Bu bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef. Bunlarla ilgili baya bir merakımız var. Onları en kısa sürede ortaya çıkacağını tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.