Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı

Kaynak: AA
Milli takımın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı
Avrupa Şampiyonası 2. turda mücadele edecek olan 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası 2. tur aday kadrosunu açıkladı! Teknik direktör Aytürk Kıyıcı tarafından belirlenen kadro, 28 Mart Perşembe günü Antalya’da bir araya gelecek.

Ay-yıldızlılar, B Ligi 6. Grup’ta mücadele edecek. 3 Nisan Çarşamba günü Faroe Adaları ile, 9 Nisan Salı günü ise Ermenistan ile karşılaşacaklar. Ayrıca, 6 Nisan Cumartesi günü Faroe Adaları ile Ermenistan arasında başka bir maç da olacak. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanacak tüm maçlar saat 16.00’da başlayacak.

B Ligi’nde yer alan altı grubun birincisi ve en iyi dereceyi elde eden ikinci takım, 2024-2025 1. tur için A Ligi’ne yükselecek.

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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular ise şunlar:

Kaleci:

Defne Sarıoğlu (Union Berlin Frauen)

Aylin Nur Yıldırım (Winterthur)

Selenay Doğan (RAEC Mons)

Defans:

İlayda Cansu Kara

Berfin Elif Ceylan (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Nihal Saraç (ALG Spor)

Beril Beceren (Dudullu)

Tuana Demirbaş (Şehzadeler 8 Eylül Spor)

Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach)

Yuna Demir (SV Hegnach)

Şura Vural (Boyabat Eğitimspor)

Orta Saha:

Aysha Tural (Real Jersey)

Lina Medine Titiz (As Saint Priest)

Yaren Sürül (13 Bad Neuenahr)

Tuana Yılmaz (Fatih Vatanspor)

Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis)

Azra Tıraş (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Sara Emile Temel (Fortuna Sittard)

Gülşah Güvendi (Bornova Hitapspor)

Julia Gökçe Torsell Oğuz (Jitex Milndal BK)

İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach)

Forvet:

Pınarsu Cılız (Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor)

Tuana Naz Türçin (Dudullu)

Mine Yıldız (Horozkent SK)

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