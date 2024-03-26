Arturs Zagars: Moralim yerinde

Kaynak: Haber Merkezi
Arturs Zagars: Moralim yerinde
Fenerbahçe Beko'nun sezon başında transfer ettiği ve daha sonra Litvanya Ligi takımı BC Wolves'a kiralanan Arturs Zagars, yaşadığı ciddi sakatlık sonrası sahalara dönüş planını paylaştı.

Zagars, BC Wolves forması giyerken sol diz çapraz bağ yaralanması yaşamış ve bu durumun ardından kulübün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak geri dönüş süreci hakkında bilgi vermiş.

Arturs Zagars'ın yaptığı açıklama şöyle: "En kısa sürede sahalara dönmeyi umuyorum ve etrafımdaki destekleyici insanlar sayesinde moralim yerinde.

Kesin bir dönüş tarihi vermek zor olsa da, tedavi sürecim iyi giderse Nisan ayının ortalarında oynamaya başlayabilirim.

Dizimin tedaviye verdiği tepkiye bağlı olarak, şu ana kadar her şey yolunda ilerliyor. Umarım yakın zamanda tekrar oynayabileceğim."

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