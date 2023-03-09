Guardiola en çok o Galatasaraylı oyuncuyu beğenmiş. Şaşkınlık yarattı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'da kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.

Torrent, "Fatih Terim'e çok büyük saygım var. O bir efsane. Fatih Terim'i tüm dünya tanıyor. Bana yapılan haksızlık, benden önce Fatih Hocamıza da yapıldı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da en beğendiği futbolcunun Kerem Aktürkoğlu olduğunu vurgulayan Torrent, "Kerem Aktürkoğlu, beni çok iyi anlayan bir oyuncu. Ne dediysem yapıyordu. Bir gün Avrupa'da iyi bir takımın başına geçersem Kerem'i hemen takımıma transfer ettireceğim." dedi.

Barcelona ile oynadıkları UEFA Avruha Ligi son 16 turu maçından sonra Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın kendisini aradığını belirten Torrent, "Beni tebrik etti. Ayrıca Taylan için 'Kim bu oyuncu, çok beğendim. Dikkatimi çekti. Marcao ve Nelsson'u da çok beğendim' dedi." diye konuştu.