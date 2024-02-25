Galatasaray'ı kimlerin yönettiğini Sedat Kaya ortaya çıkardı. 'Sanki psikolojik tedaviye ihtiyacı olan bir fanatik' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı kimlerin yönettiğini Sedat Kaya ortaya çıkardı. 'Sanki psikolojik tedaviye ihtiyacı olan bir fanatik' diyerek açıkladı
Medyanın Prometheus'u SEDAT KAYA yazdı...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında son dakikada kazandığı penaltıya Galatasaray'ın o anda yaptığı açıklamayı görünce gözlerime inanamadım.
Şu dile, şu uslübe bakın.

"Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!"

Sanki yazan tribünde bir amigo.
Kahvede şuurunu kaybetmiş, psikolojik tedaviye ihtiyacı olan bir fanatik.
Geçmişi zaferlerle, başarılarla, kupalarla dolu asırlık kulübü, rahmetli İslam Çupi'nin ifadesiyle "renk aşkı denen bir sosyal körlük" vizyonuna düşürmeye kimin hakkı var?
Hangi yönetici?
Yoksa Erden Timur mu?
Biri çıkıp da sakın sosyal medya hesaplarından sorumlu bir liseli ergen demesin.
Üstten talimat gelmeden kimse bu bozuk ağız paylaşımı yapamaz.
Rahmetli Özhan(Canaydın) abi neredesin?
100 yıllık kulübü kimler yönetiyor görüyor musun?
Arkadaş sen daha iki gün önce Sparta Prag'ın tüyü bitmemiş veletlerinden 4 yemişsin.
Prag çocukları milyon dolarlık yıldızların ile kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış.
Avrupa'da sefilleri oynamışsın.
Bu hezimeti tribünlere fanatizm bombalayarak mı örtbas edeceksin?
Ayıptır, yazıktır, günahtır.
Ha o pozisyon mu?
Bana göre penaltı değildi.
Ama bana göre.
Tepki gösterilecek yer ne penaltıyı kazanan, ne hakemler, ne de var.
Tepki gösterilecek yer yayıncı kuruluşun ta kendisi.
Son dönemdeki maç yayınları rezalet.
Allah aşkına bir pozisyonu da adam gibi ekrana getirin.
Kimse "bana göre, sana göre" diye tartışmasın.
O kuruluşta 11 yıl çalışıp emekli olan bir gazeteciyim.
Şansal Büyüka döneminde böyle bir olay olsun, o binada yer yerinden oynardı.
Beinsport bu işi eline yüzüne bulaştırdı.
Federasyon da hala göz yumuyor.
Her ay ödediğim parayı helal etmiyorum.

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