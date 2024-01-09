Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan flaş açıklama: 'Delikanlı hakem istiyoruz'

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Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'dan flaş açıklama: 'Delikanlı hakem istiyoruz'
Süper Lig'de perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor'da, teknik direktör Bülent Uygun çarpıcı sözler sarf etti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan, Galatasaray karşılaşması öncesi çarpıcı açıklamalar...
Perşembe günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Yiğidolar'ın teknik patronu, karşılaşmaya atanan hakem Zorbay Küçük hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca, "Adil, cesur, delikanlı hakem istiyoruz. Tüm Türkiye bunu istiyor" ifadesini kullandı.
Sivasspor'un hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyleyen Bülent Uygun, "Yönetimimiz Sivasspor'un hakkını kimseye yedirmez, biz de sahada kimsenin hakkımızı yemesini istemiyoruz. Çıkacağız, futbol adına güzel şeyler yapacağız. Korkaklar kazanamaz, Herkes cesurca maçını yönetecek. Cesaretleriyle kendi camialarının karakterlerini sahaya yansıtacaklar. Yoksa onlar da eleştirilmeye, cezalandırılmaya mahkum kalacak" yorumunu yaptı.

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