Transfer resmen açıklandı. McCowan Galatasaray'da

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu ABD'li pivot Teaira McCowan ile güçlendirdi.

27 yaşındaki ABD'li basketbolcu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen törenle sezon sonuna kadar imzayı attı.

İmza töreninde Başkn Dursun Özbek'in yanı sıra basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Cibara da katıldı.

Başkan Özbek, "Milli takımın oyuncusu aynı zamanda. Takıma büyük destek vereceğinden eminim. Galatasaray olarak bu sene EuroCup’ı bekliyoruz" dedi.

Bu sene EuroCup Women şampiyonu olmak istediğini ifade eden McCowan da şöyle konuştu: "Galatasaray’da olduğum için çok mutluyum. EuroCup’ı geçen sene kazanamadık ama bu sene kazanmak istiyoruz. Her maçta taraftarımıza ihtiyacımız var."