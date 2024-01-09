Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!

Kaynak: AA
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da!
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Bertram Derthona'yı 95-89 yendi ve son 16'ya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım Galatasaray Ekmas, İtalyan rakibi ile oynadığı basketbol maçında baştan sona üstün bir oyun sergiledi. İlk çeyrekte 12 sayılık fark yakalayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte de farkı korudu ve soyunma odasına 46-34 önde gitti.

Galatasaray Ekmas, üçüncü çeyrekte de rakibine şans tanımadı ve farkı 16 sayıya çıkardı. Son çeyrekte rakibinin baskısına direnen sarı-kırmızılılar, maçtan 95-89 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla Galatasaray Ekmas, seriyi 2-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray Ekmas’ta Prepelic 23 sayı, 12 asist ile yıldızlaşırken, Sadık Emir 15, Walden 12, Bost 14 ve Radebaugh 13 sayı ile oynadı. Konuk takımda ise Ross 21 sayı ile oynadı ama takımını kurtaramadı.

Galatasaray Ekmas, son 16 turunda J Grubu’nda Fransa’dan JDA Bourgogne Dijon, Almanya’dan Telekom Baskets Bonn ve play-in turundan gelecek bir takımla karşılaşacak. Grubun ilk iki sırasını alan takımlar çeyrek finale çıkacak.

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