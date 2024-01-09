Galatasaray İtalya'dan İstanbul'a çağırdı

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu habere göre Galatasaray, Genoa'da kiralık olarak oynayan Berkan Kutlu'yu geri getirmek için resmen harekete geçti.

SARI KIRMIZILI FORMAYI TEKRAR GİYECEK

Haberde 25 yaşındaki orta sahanın, yakın zamanda sarı kırmızılı ekibe katılacağı vurgulandı.

Galatasaray, sezon başlamadan önce Berkan Kutlu'yu 5 milyon Euroluk satın alma hakkıyla birlikte İtalyan takımına yollamıştı.

GERİ ÇAĞIRMA HAKKI KULLANILDI

Anlaşmada Galatasaray'ın, oyuncuyu istediği zaman geri çağırabileceği maddesi olduğunun da altı çizildi.

Berkan Kutlu, Genoa formasıyla bu sezon 8 maça çıkarken toplamda 716 dakika forma giydi.