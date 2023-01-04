Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Galatasaray, Süper Lig'de 17. hafta maçında bu akşam Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kararını verdi.
Buruk'un sahaya şu onbiri süreceği öğrenildi:
Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
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