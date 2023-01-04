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Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi flaş karar

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü maçı öncesi kararını verdi

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:12
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Galatasaray'ın Ankaragücü maçı 11'i

Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı öncesi flaş karar
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Galatasaray, Süper Lig'de 17. hafta maçında bu akşam Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kararını verdi.

Buruk'un sahaya şu onbiri süreceği öğrenildi:

Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

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