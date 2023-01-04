Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Tabii ki eksiğimiz olduğunu kabul etmiyoruz. İyi bir 11 var sahada, tecrübeli. Her zaman oynamak için bekleyen oyuncularımız var. Onların isteğiyle, dinamizmiyle en iyisini çıkartmaya çalışacağız. Çok fazla oyuncular üzerinden konuşmak istemiyorum ama istediğimiz oyunu doğru şekilde ortaya koyarsak iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Karşımızda iyi bir takım var. İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Hücum anlamında etkili bir takım. Hep Fenerbahçe bizden önce oynadığı için yine liderlik maçı bizim için.

Sadece benim teşekkür etmem yetmez. Çünkü 45 bin ortalamayla bu senenin en yüksek seyirci sayısına ulaşmış takımız. Süper Lig’in lokomotifi. Diğer takımlara baktığımızda, buradaki seyirci sayısını çıkardığımızda Süper Lig’in değeri çok çok aşağılara iner. O yüzden Galatasaray çok önemli. Bunun değerini biz biliyoruz, herkesin bilmesi gerekiyor. Bugün de burada bizimle beraber kazanmaya odaklılar. İnşallah onlarla beraber hedefimiz en yukarıya ulaşabilmek.

Icardi takım çalışmalarına yavaş yavaş katılmaya başladı. Adaptasyon süreci lazım. Bugün daha uzun ve şiddetli antrenman yaptı. Fenerbahçe maçında da kadroda olmasını ümit ediyoruz.

Ankaragücü'nü yenerek Fenerbahçe’nin önüne geçmek istiyoruz. Mauro Icardi'nin de Fenerbahçe maçında sahada olmasını umuyoruz."