4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması

Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 19:52
Takip Et

Okan Buruk, Ankaragücü maçı öncesinde konuştu

Okan Buruk'tan flaş Fenerbahçe açıklaması
+
Aa
-

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"Tabii ki eksiğimiz olduğunu kabul etmiyoruz. İyi bir 11 var sahada, tecrübeli. Her zaman oynamak için bekleyen oyuncularımız var. Onların isteğiyle, dinamizmiyle en iyisini çıkartmaya çalışacağız. Çok fazla oyuncular üzerinden konuşmak istemiyorum ama istediğimiz oyunu doğru şekilde ortaya koyarsak iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Karşımızda iyi bir takım var. İyi ve kaliteli oyunculara sahipler. Hücum anlamında etkili bir takım. Hep Fenerbahçe bizden önce oynadığı için yine liderlik maçı bizim için.

Sadece benim teşekkür etmem yetmez. Çünkü 45 bin ortalamayla bu senenin en yüksek seyirci sayısına ulaşmış takımız. Süper Lig’in lokomotifi. Diğer takımlara baktığımızda, buradaki seyirci sayısını çıkardığımızda Süper Lig’in değeri çok çok aşağılara iner. O yüzden Galatasaray çok önemli. Bunun değerini biz biliyoruz, herkesin bilmesi gerekiyor. Bugün de burada bizimle beraber kazanmaya odaklılar. İnşallah onlarla beraber hedefimiz en yukarıya ulaşabilmek.

Icardi takım çalışmalarına yavaş yavaş katılmaya başladı. Adaptasyon süreci lazım. Bugün daha uzun ve şiddetli antrenman yaptı. Fenerbahçe maçında da kadroda olmasını ümit ediyoruz.

Ankaragücü'nü yenerek Fenerbahçe’nin önüne geçmek istiyoruz. Mauro Icardi'nin de Fenerbahçe maçında sahada olmasını umuyoruz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
4
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
5
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Meteoroloji il il uyardı! Hem sis hem yağmur hem de kar geliyor
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
6
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
7
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿İzmir’de akrabalar arasında arazi kavgası
﻿İzmir’de akrabalar arasında arazi kavgası
﻿İzmir’de akrabalar arasında arazi kavgası
﻿31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
﻿Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.