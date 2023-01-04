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Galatasaray'ın yıldızı bu akşam yok: Acı haber aldı

Bu akşamki Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'a kötü haber...

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:18
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Acı haberi alan Torreira bu akşam oynamayacak. Galatasaray eksik kaldı

Galatasaray'ın yıldızı bu akşam yok: Acı haber aldı
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın anneannesi hayatını kaybetti.

Acı haber üzerine ülkesine giden Torreira, sarı-kırmızılı ekibin bu hafta MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı mücadelede forma giymeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lucas Torreira’nın anneannesi Susana Acosta'nın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli futbolcumuzun ve ailesinin acısını paylaşıyor, kendilerine sabırlar diliyoruz" denildi.

Acı haber üzerine ülkesine giden Torreira, Galatasaray'ın bu hafta MKE Ankaragücü ile Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Uruguaylı futbolcu, kart cezalısı olduğu için geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de forma giymemişti.

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