Galatasaray'ın aslında neye alkış tuttuğunu açıkladı. Fatih Sabovic yazdı

Şanlıurfa’daki Süper Kupa finalinde Türk futbolunda hüküm süren adaletsizliğe dur diyen Fenerbahçe, 7 Nisan 2024 tarihini takvimlere kazıdı…

4 Nisan 2015’te kafilesinin canına kast edilerek otobüsü kurşunlanan ve failleri bulun(a)mayan Fenerbahçe, 7 Nisan 2024’te sadece futbol sahasındaki bir adaletsizliğe değil, ülkede süregelen -artık sona ermeye başlayan- adaletsizliğe de dur dedi…

Artık adil oyun, adil yaşam ve daha pek çok konuda değerli bir aydınlanma yaşamaya başlayan Türk toplumu için; bu karşılaşma bir futbol maçından çok daha fazlasıydı.

Gencecik oyuncularıyla sahaya çıkan ve teknik ekibini, as takımını sahaya sürmeyen Kanarya’ya karşı Galatasaray; hemen bir atak geliştirip Icardi ile golü buldu.

Buraya kadar hiçbir şey sıkıntılı değil ancak Galatasaraylı oyuncuların rakibinin çekileceğini bildiği, genç sporcularla sahaya geldiği mücadelede attıkları gol için çok büyük sevinç yaşaması, oyuncuların birbirini alkışlaması aslında futbolun adaletsizliğine alkış tutmaktı bana göre…

Üstelik protesto hakkını kullanan Fenerbahçeli oyuncular içeriye giderken Galatasaraylı oyuncuların onları alkışlarla protesto etmesi; tam olarak adaletsizliğe tutulan bir alkıştı…

Ancak her şeye rağmen bu hamlenin gerçekten anlatmak istediklerinin katman katman ve dalga dalga orta/uzun vadede anlaşılacağı, idrak edileceği düşüncesindeyim.

Ligde yaşanan adaletsizlikler, artık hükmünü çoktan yitirmiş TFF ve MHK düzenlerinde zaman içerisinde yaşanacak değişimlerin fitili bu gece Şanlıurfa’da ateşlenmiştir.