Galatasaray'ın Bayern Münih maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, Allianz Arena'da Bayern Münih'e konuk oluyor.

Bir önceki maçta rakibini Seyrantepe'de ağırlayan Sarı Kırmızılılar, etkili bir oyun gösterse de sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı.

Manchester United ve Kopenhag maçlarından topladığı 4 puan ile grupta ikinci olan Galatasaray, bu maçtan puan veya puanlar toplamak istiyor.

Kritik maçın ilk 11'i belli oldu:

Bayern Münih: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Min Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi