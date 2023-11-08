Bayern Münih Galatasaray maçında bir ilk. YouTube'dan ücretsiz yayınlanacak

Temsilcimiz Galatasaray bu akşam saat 23.00'te Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor.

Bayern Münih Galatasaray maçında bir ilk. YouTube'dan ücretsiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Bugün saat 23.00’te Allianz Arena’da oynanacak karşılaşma öncesi Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan sürpriz bir hareket geldi.

Türkiye’den de izlenebilen CBC Sport Bayern Münih - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hem uydudan hem de YouTube kanalından şifresiz yayınlayacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayıncı kuruluşu Acun Medya ise Bayern Münih-Galatasaray mücadelesini Exxen ekranlarından şifreli olarak yayınlayacak

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