Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Spor Toto Süper Lig 'in 15. hafta maçında İstanbul'da Kasımpaşa ile oynadığımız maçın 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Murat Paluli'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz dış yan bağında total ruptür (Kopma) meydana geldiği tespit edilmiştir. Sporumuzun tedavisine başlanılmıştır.”
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