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Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Sivasspor'da Galatasaray maçı öncesi savunma oyuncusu Murat Paluli'nin sakatlandığı açıklandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 22:42
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Süper Lig'de Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok

Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi büyük şok
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig 'in 15. hafta maçında İstanbul'da Kasımpaşa ile oynadığımız maçın 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Murat Paluli'nin gerçekleştirilen MRG'sinde; sağ diz dış yan bağında total ruptür (Kopma) meydana geldiği tespit edilmiştir. Sporumuzun tedavisine başlanılmıştır.”

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