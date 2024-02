Galatasaray'ın her derde deva jokeri Başakşehir'e yetti. Sedat Kaya yazdı

İstediğin yerde oynat.

Sağda, solda, ortada, savunmada, hücumda.

Nerede boşluk var, orada.

Hiç farketmiyor.

Nerede olursa olsun, orada parlıyor.

Her yerde özverili.

Her yerde çalışkan.

Her yerde işbitirici.

Dedik ya, her derde deva.

Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz bu.

Son haftaların yükselen yıldızı bu gece Başakşehir karşısında da parladı.

Solda görev aldı, tozu dumana kattı.

İlk iki gol de o kanattan geldi.

Oysa Galatasaray ilk 25 dakika rakip kale önünde tek pozisyon bulamamış, tek şut atamamıştı.

Maç Başakşehir'in istediği gibi gidiyordu.

İşte o anda joker Barış Alper Yılmaz çıktı sahneye.

Soldan fırtına gibi daldı, İcardi'den kaleye arkası dönük durumda pası aldı, dönerek vurdu:1-0

Bu gol maçın dönüm noktası oldu.

Bu golden sonra artık sahada Galatasaray vardı.

31.dakikada yine Barış Alper Yılmaz'ın kanadından gelen topta Mertens bir denedi olmadı, ikincisinde ağları havalandırdı: 2-0

İlk 45 dakikanın özeti buydu ve o özette Barış Alper Yılmaz'ın adı yazıldı.

İkinci yarıda Nelsson sakatlanınca Barış Alper Yılmaz bu kez savunmanın sağına geçti.

Yine aslanlar gibi savaştı.

Sadece savunma yapmakla kalmadı, yine zaman zaman hücuma katkı sağladı.

Okan Buruk ikinci yarıda Zaha, Tete ve Vinicius'u oyuna aldı.

2-0 önde olmanın rahatlığıyla oynayan sarı kırmızılılar 3'ncü golü çok da zorlamadılar.

Başakşehir'in yakaladığı ender tehlikelerde de Muslera klasını gösterdi.

Sonuçta Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın yıldızlaştığı maçı 2 golle kazanmayı başardı.

Merak ettiğim bir konu var.

Galatasaray çok geniş bir kadroya sahip.

Ancak Okan Buruk haftalardır hemen hemen aynı onbiri sahaya sürüyor.

Yedeklerin yeterli şansı bulamadığı kanısındayım.

İkinci yarıda oyuna girmeleri rotasyon için yeterli mi?

Üç kulvarda yarış kızışınca bu olumsuz bir etki yapabilir mi?

Bunu zaman gösterecek?