Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu

UEFA Hakem Komitesi; Galatasaray'ın, Sparta Prag ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Son 16 Turu rövanş maçına İngiliz hakem Anthony Taylor'ı atadı.
22 Şubat Perşembe günü Çekya'da yapılacak karşılaşmayı yönetecek dünyaca ünlü hakem, UEFA Avrupa Ligi finalindeki yönetimiyle yoğun eleştiri almıştı.
İngiliz hakemin; Roma il Sevilla arasında oynanan mücadelede İtalyan ekibi lehine vermediği penaltı sonrası yaşadıkları gündem olmuştu.
O dönem Roma'nın teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun tepkisiyle karşılaşan Anthony Taylor, ailesi ile birlikte havalimanında Roma taraftarlarının saldırısına uğramıştı.
Normal süre ve uzatmaları 1-1 biten maçta Sevilla penaltılarla kupaya uzanmıştı.
Anthony Taylor'ın Roma-Sevilla karşılaşmasında penaltı vermediği pozisyon:
Anthony Taylor'ın Türk takımları maçlarındaki karnesi ise şöyle;
Molde 2-3 Galatasaray
Sporting Lizbon 3-1 Başakşehir
Türkiye 0-0 İzlanda
Porto 1-3 Beşiktaş
Türkiye U21 1-0 Polonya U21