Galatasaray'da Icardi ayaklanması. Savcılığa gidiyorlar

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Icardi ayaklanması. Savcılığa gidiyorlar
Galatasaray, Icardi için hazırlanan ve montaj olarak düşündükleri video hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Galatasaray'da flaş bir Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcüsü Icardi'nin sosyal medyayı sallayan videosu ile ilgili harekete geçeceği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR
Galatasaray, Icardi için hazırlanan montaj video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Cimbom, Icardi'nin bu videosunun montaj olduğunu düşünüyor.

Ayrıca bunu gündeme getirenleri de şikayet edeceği ifade edildi.

aa-20240218-33744217-33744214-mke-ankaragucu-galatasaray.jpg

NE OLMUŞTU?
Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Icardi'nin tribünlere cinsel organını gösterip çektiği hareket sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarları ve takımın genel sekreteri Burak Kızılhan, Icardi için ceza istedi.

İlgili Haberler
Real Madrid'den flaş Joselu kararı
Real Madrid'den flaş Joselu kararı
Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu
Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de: İşte Inter Atletico Madrid maçının 11'leri
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de: İşte Inter Atletico Madrid maçının 11'leri
VakıfBank'ta büyük şok
VakıfBank'ta büyük şok
Süper Lig'den tam 11 kulüp PFDK'lık oldu
Beşiktaş ve Galatasaray'da alarm! Tam 12 futbolcu tehlikede
Bayern Münih'te isyan büyüyor. Tuchel'i istemeyen futbolcuların isimleri tek tek açıklandı
Bayern Münih'te isyan büyüyor. Tuchel'i istemeyen futbolcuların isimleri tek tek açıklandı
Ankaragücü'nden Icardi hamlesi! Yaptığı hareket nedeniyle soruşturma talep edecek
Mauro Icardi'ye ceza mı geliyor? Ankaragücü taraftarına yaptığı skandal hareketin videosu ortaya çıktı
Son dakika... Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti
Beşiktaş'ın Asbaşkanı Onur Göçmez Bandırmaspor'dan istifa etti
Son Haberler
Real Madrid'den flaş Joselu kararı Spor
Real Madrid'den flaş Joselu kararı
Tunceli'de çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti Gündem
Tunceli'de çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu Spor
Galatasaray'ın maçına atanan İngiliz hakem Roma'yı çıldırtmıştı. Saldırı görüntüleri yeniden gündem oldu
Kiracılar ev sahiplerini tek bir form ile ifşa edebilir. Ev sahiplerini kahreden haber Gündem
Kiracılar ev sahiplerini tek bir form ile ifşa edebilir. Ev sahiplerini kahreden haber
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon. 2 terör şüphelisi gözaltına alındı Gündem
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon. 2 terör şüphelisi gözaltına alındı
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de: İşte Inter Atletico Madrid maçının 11'leri Spor
Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de: İşte Inter Atletico Madrid maçının 11'leri