Galatasaray'da Icardi ayaklanması. Savcılığa gidiyorlar

Galatasaray'da flaş bir Mauro Icardi gelişmesi yaşandı.

Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcüsü Icardi'nin sosyal medyayı sallayan videosu ile ilgili harekete geçeceği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Galatasaray, Icardi için hazırlanan montaj video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Cimbom, Icardi'nin bu videosunun montaj olduğunu düşünüyor.

Ayrıca bunu gündeme getirenleri de şikayet edeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçta Icardi'nin tribünlere cinsel organını gösterip çektiği hareket sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ayrıca Fenerbahçe taraftarları ve takımın genel sekreteri Burak Kızılhan, Icardi için ceza istedi.