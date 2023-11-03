Galatasaray'ın rakibi Der Klassiker'e çıkıyor

Ligin iki güçlü takımı Borussia Dortmund ile Bayern Münih, yarın TSİ 20.30’da Signal Iduna Park’ta karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da geride kalan 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Bayern Münih, 23 puanla ikinci sırada bulunuyor. Borussia Dortmund ise 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak topladığı 21 puanla dördüncü basamakta yer alıyor.

Ligde 109. randevu

Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Bundesliga’da bu güne kadar 108 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Bayern, 53 galibiyet elde ederken, Dortmund ise 25 kez rakibine üstünlük sağladı. İki takım arasında oynanan 30 müsabaka ise berberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 219 gol atarken, sarı-siyahlılar ise 133 gol buldu.

İki takım da bu sezon ligde namağlup

Bundesliga'da geçen sezonu Dortmund’un önünde averajla şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Ligde şu ana kadar oynadığı 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Bavyera ekibi, 7 galibiyet ve 2 beraberlikle 23 puan toplayarak lider Bayer Leverkusen’in ardından ikinci sırada yer aldı. Ligde rakibi Bayern gibi mağlup olmayan Dortmund ise 9 hafta sonunda topladığı 21 puanla dördüncü sırada yer aldı. Sarı-siyahlılar bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Dortmund, Bayern karşısında ligde 9 maçtır galibiyete hasret

Borussia Dortmund, Münih temsilcisi karşısında Bundesliga'da oynanan son 9 müsabakada galibiyet elde edemedi. İki takım arasında ligde oynanan son 9 karşılaşmada Bayern Münih, 8 galibiyet alırken, 1 maç beraberlikle noktalandı. Dortmund ekibi, Bayern karşısında ligde son galibiyetini 10 Kasım 2018 tarihinde 3-2’lik skorla elde etmişti.

Bayern’de 8, Dortmund’da 3 eksik

Ev sahibi Dortmund'da sakatlıkları bulunan Emre Can, Mateu Morey ve Julien Duranville Bayern karşısında forma giyemeyecek. Konuk Bayern Münih’te ise kırmızı kart cezalısı Joshua Kimmich ile hastalanan Noussair Mazraoui ve Sven Ulreich’in yanı sıra sakatlıkları devam eden Tom Hülsmann, Leon Goretzka, Tarek Buchmann, Dayot Upamecano ve Matthijs de Ligt bu maçta oynayamayacak.

Bayern, bu maçın ardından Galatasaray’ı ağırlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile birlikte A Grubu’nda yer alan Bayern Münih, Dortmund deplasmanının ardından sarı-kırmızılılarla sahasında karşılaşacak. Allianz Arena’da 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak müsabaka TSİ 23.00’da başlayacak. Bu maç öncesi 9 puanı bulunan Bayern, grupta liderlik koltuğunda otururken, 4 puanlı Galatasaray ise ikinci sırada yer alıyor.