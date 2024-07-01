Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Galatasaray, Avusturya’da düzenlenecek olan “Summer Series Upper Austria” turnuvası kapsamında beş hazırlık maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 11 ile 27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın LASK takımının ev sahipliğinde gerçekleşecek turnuvada, uluslararası rakiplerle mücadele edecek.

Turnuvanın ilk maçında Galatasaray, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da LASK ile karşılaşacak.

Sarı-Kırmızılı ekip bu mücadelenin ardından, 15 Temmuz’da Almanya’nın Fortuna Düsseldorf, 18 Temmuz’da Slovakya’nın Trencin, 24 Temmuz’da İtalya’nın Lecce ve son olarak 27 Temmuz’da yine İtalya’nın Parma takımlarıyla aynı sahada ve aynı saatte kozlarını paylaşacak.