Beşiktaş'ın stadının altında kaçak imalathane kurulduğu açıklandı. Hasan Arat'tan tüyleri diken diken eden konuşma

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş 2024 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirdi.

Hilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çarpıcı ifadelerde bulundu.

Konuşmasında Ahmet Nur Çebi döneminde yapılanlara dair belgeleri paylaşan Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ'IN STADININ ALTINDA İMALATHANE VAR

"Siz Beşiktaş'ın stadının altında imalathane olduğunu biliyor muydunuz? Bir bomba daha. Hem de başka takım malları da üretiliyor. Kira da ödenmiyor, personelin yemeğini de Beşiktaş veriyor. Böyle bir şey olamaz. İçim daraldı geçin bunları."

"PARALEL YAPI OLUŞMUŞ"

"Yazılım yapmışlar, paralel yapı oluşmuş Beşiktaş'ta. Telefon numaranızı giriyorsunuz, sizin telefonunuzda kaç tane Beşiktaşlı üye var ortaya çıkıyor. SİS diye bir yazılım. Aday olacak yöneticiye liste vermiyorsun, kendin kulüp içinde yazılım yapıyorsun. Dışarıda paralel yapı oluşturuyorsun. Kulübe çuvallarla para getirip tek kalemde bankaya yatırıyorsun. Yok öyle, burası Beşiktaş."

“SAMET AYBABA KİMSEYİ İÇERİ SOKMUYOR”

"Biz geldik Vida'nın menajeri dava açtı, 2 milyon Euro. Vida 2018'de geldi Beşiktaş'a. İnanılmaz ilişkiler ve çelişkiler. Bütün menajerlerin kulübe girişini yasakladık. Samet Aybaba kimseyi içeriye sokmuyor."

"BİR BAKIYORUZ GÖRÜŞMÜŞÜZ"

"Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sosyal medyada isim atıyorlar. Bir bakıyoruz oyuncularla görüşmüşüz, halbuki alakası yok. Bir bakıyorsunuz o oyuncuların isimleri gazetelerde, sohbet odalarında, menajerler her şeyi organize ediyorlar ve Beşiktaş'ı sanki almak zorunda bırakıyorlar. Hoca dedi ki, 'Benim 2 tane oyuncu isteğim var. Bir tane kiralık aldık, öbür 2 oyuncuyu alamıyorsak esas transferi yazın yapalım' dedi. Biz bu iki oyuncuyu aldık. Nasıl aldık onu anlatacağım şimdi."

“KENDİ CEBİNDEN HALLETTİ”

"Biz Varşova'ya gittik Hüseyin Yücel'le, Muçi'nin transferi için. Varşova vermiyor, çünkü çok kıymetli oyuncuları. Sonunda gece yarısına doğru bir rakamda anlaştık. Fakat oyuncunun menajeri Avusturya'da, o kabul etmiyor çünkü oyuncuyu Aston Villa istiyor. Gece oyuncunun menajeri geldi, onları da ikna ettik ve sabah Muçi'yi İstanbul'a getirdik. Menajerlik ücretinin yarısını da Hüseyin Yücel kendi cebinden bağış yapmadan halletti."

"MENAJERSİZ ANLAŞTIK"

"Al Musrati hem Avrupa'da hem Portekiz'de hem de Türkiye'de almak için çaba sarf edilen bir isim. Bizim ilişkilerimiz neticesinde belli bir anlaşmaya geldik ve menajersiz anlaşık. Musrati'nin menajeri yok. Ve kendisi geldi, evvelsi gün de evladı oldu. Kendi ülkesinde kullanılan lisanla 'Kartal' ismi yerine geçen 'Yusufi' adını verdi."

"BEŞİKTAŞ MASAYA OTURDUĞU ZAMAN ÇOK KUVVETLİ"

"Divan başkanım sordu, 'Bu oyuncuları nasıl aldınız?' dedi. Beşiktaş masaya oturduğu zaman çok kuvvetli. Hiç teminat vermedik, 4 yıl vadeyle ödemelerle aldık. Beşiktaş'ın ismi ve imzası buna yetti. İnanın ben tüm yaşadığımız sıkıntılara rağmen çok mutlu oldum. Bizden ne teminat mektubu istediler, ne kişisel garanti istediler, sadece Beşiktaş'ın imzasıyla 3,5 yılın üzerinde vadeyle oyuncuları verdiler."

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYDIK"

"5 tane oyuncuya kadro dışı kararı verdik. Bizi çok eleştirdiler. Hocamızın haberi vardı. Bunu yapmak zorundaydık çünkü Beşiktaş'ta disiplin bitmişti. Beşiktaş'ta çok büyük sıkıntı vardı. Bir oyuncu, diğer oyuncuya, 'şu maçta çıkıp oynama' diyebiliyordu. O noktaya gelmişti."

"10 MİLYON EURO MALİYETİ VAR"

"Bu oyuncuları kadro dışı bırakır bırakmaz, menajerleri devreye girdi. Bailly'yi hemen yolladık, oradaki karımız yaklaşık 3,5 milyon Euro. Onana'nın menajeri gelsin dedik, menajeri yok. Dört yıllık anlaşma yapmışız, 10 milyon Euro maliyeti var, vergi hariç."

"KİMSE BİLMİYOR"

"Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok."

"RAPOR YOK"

"KPMG raporunu Divan Kurulu'na sorduk. Var mı böyle bir rapor? Bu rapor İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceliyor, yeni gelen yasayla bu raporlar bakanlığa gidiyor. Açılan davaların hepsi zaman aşımına uğruyor. Burada da enteresan bir durum var. Ne olduğu belli değil, bu işle uğraşıyoruz. Ernst & Young raporunu sorduk, kimse açıklamadı. 'Kasamızda' dediler. Raporu sorduk, yazı yazdık. '10 yıl geçti, imha ettik' dediler. Yönetimden istedim, 80 bin dolar para ödemişiz rapora. Beşiktaş Kulübü'nde rapor yok. Ernst & Young'a raporu kime teslim ettiklerini sorduk, cevap yok. 10 senedir hepimiz uyutulduk."

"CEYHUN KAZANCI GENEL MÜDÜRLÜK YAPMIŞ”

"Ceyhun Kazancı'nın görevi neydi? Sportif direktör... Ceyhun Kazancı, 17 Temmuz 2021 tarihinden 2023'e kadar Futbol A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yapmış. Yönetim Kurulu kararı var elimde."

"SENETLER ORTADA YOK"

"Senetler varmış, sevindik alacağımız var diye. Senetler ortada yok. Başkan da parasını almış, herkes parasını almış. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, bunu boşuna sormuyoruz."

" UCUZ MALZEME KULLANMIŞ"

"Stadın çatısı müthiş bir çatıymış. Ne çatıymış.. Neler var neler! Sesin neden içeride kalmadığını öğrendik. Çatıda orijinal malzeme yerine daha ucuz malzeme kullanılmış. Ancak biz aynı parayı vermişiz. Ama çatıyla ilgili kimse ortada yok. Fulya'nın elektriği Ağustos ayından beri ödenmemiş. İhtarname geldi, 3 gün içinde ödemezsek elektrikler kesilecekti. Kimseye bir şey söylemedik."

"BEŞİKTAŞ'A ÇÖKMÜŞLER"

"Beşiktaş'a çökmüşler. Kongre üyeleri çökmüş. Kontratların altında kongre üyelerinin imzaları var. Bunu yapmayın. Gidin başka yerden, yer kiralayın. Dikilitaş'ta 15 dönüm arazimiz olduğunu bilen var mı? Dikilitaş'a kiralık verdik, kullanıyorlar. Dikilitaş bizim takımımız. Beşiktaş'ın yüzlerce tapusu var, aklınız durur."

"NE OLDUĞUNU HALA BİLMİYORUZ"

"Enteresan bir konserimiz var, Göksel konseri. Kulüpte Gergedan Yapım diye bir şirket var. Kulübün içinden oluşuyor bu kişiler. Firmanın sahibini tenzih ederim ama organizasyon o şekilde. 1 milyar 920 milyon liralık bir fatura kesiliyor ve parasının %80'i falan tahsil ediliyor. Sanatçıya verilen parayı öğrendik, inanamazsınız. Konser de yapılmadı. Bu işin ne olduğunu hala bilmiyoruz."