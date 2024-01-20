Galatasaraylı Ndombele beyaz taytlı görüntüsü sonrası sessizliğini bozdu flaş bir paylaşım yaptı

Galatasaray; Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Ümraniyespor'u 4-1 yenip adını Son 16 Turu'na yazdırmıştı.

Karşılaşmada en çok konuşulan konulardan biri de Ndombele'nin giydiği beyaz tayt ve fiziği olmuştu.

Fazla kilolarıyla dikkat çeken Fransız futbolcu sosyal medyada uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Ndombele sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray formalı "fit" görünümlü bir fotoğrafını yayınlayan Ndombele, "15 Ocak Pazartesi: Lütfen odaklanın" ifadesini kullandı. Ndombele'nin bu paylaşımını yorumlara kapatması dikkat çekti.