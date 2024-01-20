Galatasaray: 61 Trabzonspor: 44

Trendyol Süper Lig’de yarın akşam Trabzon’da kritik bir maç oynanacak. Trabzonspor ile Galatasaray 21. haftanın kapanış maçında saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Ligde ikinci sırada 51 puanla yer alan sarı-kırmızılılar, liderliği kovalarken, 37 puanla üçüncü olan bordo-mavililer de zirve yarışından kopmak istemiyor.

TARİHTE 137. KAPIŞMA

Trabzonspor ile Galatasaray arasında bugüne kadar çeşitli kulvarlarda 136 maç oynandı. Bu maçların 61’ini Galatasaray, 44’ünü Trabzonspor kazandı. 31 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 178 gol atarken, Trabzonspor ise 152 gol buldu.

LİGDEKİ 102. RANDEVU

İki takım Süper Lig’de 101 kez karşılaştı. Bu maçların 44’ünü Galatasaray, 32’sini Trabzonspor kazanırken, 25 maç da berabere bitti. Galatasaray bu maçlarda 131 gol atarken, Trabzonspor ise 115 gol kaydetti. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

SON 10 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Trabzonspor ile Galatasaray arasında son 10 maçta da Galatasaray’ın üstünlüğü göze çarpıyor. Bu maçların hepsi ligde oynandı ve Galatasaray 4, Trabzonspor 2 galibiyet aldı. 4 maç ise berabere bitti.

DEPLASMANDA BAŞARILI

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 10 maç oynadı ve 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 21 puanla deplasmanda en başarılı ikinci takım olan Galatasaray, son deplasman maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

8 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a 3-0 yenildikten sonra çıktığı 8 maçta yenilmedi. Bu maçlarda Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Kayserispor’u yenen Galatasaray, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 20 maçta kalesinde sadece 11 gol gördü. En az gol yiyen takım olan Galatasaray, savunmada da başarılı bir performans ortaya koydu. Galatasaray, bu maçların 11’inde kalesini gole kapatarak rakiplerine geçit vermedi.

SARI KART TEHLİKESİ

Galatasaray’da Trabzonspor maçı öncesinde iki oyuncu sarı kart ceza sınırında. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, bu maçta sarı kart görürlerse 22. haftada İstanbulspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası’nda milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da kadroda yok. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinden sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilmişti. Hafta içi çalışmalara başlayan Icardi’nin Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN

Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Abdulkadir Bitigen oldu. Bitigen’in yardımcıları Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.