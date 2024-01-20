Galatasaray'da Icardi müjdesi. Trabzonspor kadrosu açıklandı

Abdullah İstenci
Galatasaray'da Icardi müjdesi. Trabzonspor kadrosu açıklandı
Galatasaray, Trabzonspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Arjantinli yıldız Mauro Icardi, kadroda yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, yarın Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, derbinin kamp kadrosunu açıkladı.

ICARDI MÜJDESİ

Uzun zaman sonra takıma katılan Mauro Icardi, Trabzonspor maçı kadrosunda yer aldı.

Kritik maç, yarın saat 19.00'da oynanacak.

Galatasaray'ın kadrosu şu şekilde;

''Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele, Sacha Boey''

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