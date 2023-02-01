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Galaxy A14 4G’nin tasarımı belli oldu. Özellikleri açıklanmıştı

Özellikleri açıklanan Galaxy A14 4G’nin tasarımı açıklandı. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 15:37
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Galaxy A14 4G’nin tasarımı ortaya çıktı

Galaxy A14 4G’nin tasarımı belli oldu. Özellikleri açıklanmıştı
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Galaxy A14 4G/LTE modelinin tasarımı ortaya çıktı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Galaxy A14 5G’nin 4G sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak akıllı telefonun tasarımı belli oldu.

Samsung’un yaklaşan Galaxy A14 4G/LTE modelinin tasarımı ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon, ocak ayında tanıtılan 5G sürümüyle aynı görünüme sahip olacak. Bununla birlikte yalnızca arka pil kapağının deseninde ufak değişiklikler var. Ancak bunun haricinde iki cihaz birbirinin aynısı demek mümkün.

Akıllı telefonda giriş segmentin vazgeçilmezi damla çentik mevcut. Ayrıca arkada dikey bir üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Cihazın ekran kasa oranı tam anlamıyla memnun etmese de segmentine göre kabul edilebilir bir seviyede.

Samsung Galaxy A14 4G, gücünü 12 nm mimariye sahip MediaTek Helio G80 işlemcisinden alacak. Yonga seti; iki 2.0 GHz ARM Cortex-A75 ve altı 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G52 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy A14 4G‘nin Full HD+ çözünürlüğe ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6,6 inç PLS LCD ekrana sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca 4 GB/6 GB RAM ve 64 GB/128 GB depolamayla gelecek. Tabii burada 1 TB seviyelerine kadar depolamada artırımın mümkün olduğunu belirtelim. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı One UI 5.0 arayüzünü çalıştıracak.

Akıllı telefonun tanıtım tarihi henüz belli değil. Ancak iddialara göre mart ayında 217 dolarlık başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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