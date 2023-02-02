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En hızlı android telefonlar belli oldu. Bakın zirvede kim var

En hızlı android 10 telefon açıklandı. Zirveyi OnePlus kaptı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:52
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En hızlı android 10 telefon açıklandı

En hızlı android telefonlar belli oldu. Bakın zirvede kim var
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AnTuTu, ocak ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı.

Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu platformu ocak ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, en hızlı Android telefonlar listesine her zamanki gibi Qualcomm damga vurdu. Rakibi MediaTek’e büyük farkla üstünlük kuran üretici, listedeki 10 modelin 8’inde karşımıza çıktı.

Buna göre ocak ayının şampiyonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan OnePlus 11 oldu. Toplamda 1 milyon 325 bin 859 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 322 bin 680 puanlı iQOO 11 Pro takip etti.

Üçüncü sırada 1 milyon 320 bin 906 puanla Vivo X90 Pro+ yer alırken, dördüncü sırada 1 milyon 313 bin 541 puanla Nubia Red Magic 8 Pro+ karşımıza çıkıyor. Beşinci sıradaysa 1 milyon 310 bin 997 puanla iQOO 11 karşımıza çıkıyor.

EN HIZLI 10 ANDROİD TELEFON:

OnePlus 11 – 1 milyon 325 bin 859 puan

iQOO 11 Pro – 1 milyon 322 bin 680 puan

Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 320 bin 906 puan

Nubia Red Magic 8 Pro+ – 1 milyon 313 bin 541 puan

iQOO 11 – 1 milyon 310 bin 997 puan

Redmi K60 Pro – 1 milyon 301 bin 319 puan

Vivo X90 Pro – 1 milyon 283 bin 385 puan

Xiaomi 13 Pro – 1 milyon 278 bin 105 puan

Xiaomi 13 – 1 milyon 275 bin 853 puan

Vivo X90 – 1 milyon 220 bin 260 puan.

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