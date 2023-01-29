Galaxy S23'ün tanıtımı yapılmadan görüntüleri sitelere sızdı. İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy S23 serisinin henüz modiifiye ettiği cihazlarının Snapdragon 8 Gen 2 ile tanıtılacağı aktarıldı. Standart Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerde 3.2GHz olan performans çekirdeği, Samsung Galaxy S23 ailesinde 3.36GHz’e yükseltileceği ifade edildi. İşlemcinin diğer çekirdekleri ise 2.8GHz ve 2.0GHz frekansında çalışacağı aktarıldı.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ DE PAYLAŞILDI

Cihaza dair teknik özellikler de sitelerde yer aldı. 6.8 inç ekran ile geleceği belirtilen Galaxy S23 Ultra'nın kullanıcılara 3.088 x 1.440 çözünürlük sunacağı ortaya çıktı. Galaxy S23 ve S23 Plus modellerinin ise sadece 8 GB RAM’li versiyona sahip olacağı aktarıldı.

Galaxy S23 Plus ve S23 Ultra modellerinin depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

Dörtlü kamera dizilimiyle geleceği bilinen Galaxy S23 Ultra’da f/1.7 diyafram açıklığına sahip 200 Megapiksel ana kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera kullanılacak. Bununla birlikte cihazda f/2.4 diyafram açıklığına sahip 12 Megapiksel telefoto kamera ve f/4.9 diyafram açıklığına sahip 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanılacağı listelenen bilgiler arasında yer alıyor.

Orange.pl adlı websitesinde ortaya çıkan Galaxy S23 fiyat listesi ise şu şekilde:

Galaxy S23 8/256 GB: 6.069 zloty (yaklaşık 1.289 euro)

Galaxy S23 Plus 8/256 GB: 7.049 zloty (yaklaşık 1.603 euro)

Galaxy S23 Plus 8/512 GB: 8.159 zloty (yaklaşık 1.733 euro)

Galaxy S23 Ultra 8/256 GB: 8.328 zloty (yaklaşık 1.770 euro)

Galaxy S23 Ultra 12/512 GB: 8.679 zloty (yaklaşık 1.843 euro)A