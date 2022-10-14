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Gamze Özçelik'in kardeşini görenler inanamadı! Benzerlikleri şaşkına çeviriyor

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler şaştı kaldı. Sosyal medya kullanıcıları, abla-kardeş hakkında "Ablasının kopyası" yorumunu yaptı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 16:37
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Gamze Özçelik’in kardeşi ortaya çıktı! Ablasının kopyası

Gamze Özçelik'in kardeşini görenler inanamadı! Benzerlikleri şaşkına çeviriyor
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Kanal D'de ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de boşanmıştı. Bu evlilikten Murathan adında bir oğulları olan ikili bambaşka hayatlar kurdu ve ekranlardan uzaklaştı.

Oğullarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, annesine olan benzerliğini dile getiriyor.

KARDEŞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem Özçelik de ablası Gamze Özçelik gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra tesettüre girerek mütedeyyin bir çizgiyi benimsedi.

32 yaşındaki Meltem Özçelik, ablasıyla birlikte Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor.


 

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