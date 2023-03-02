Gamze Özçelik deprem bölgesinde çadır kurdu

Deprem bölgesinde kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile çalışmalarını yürüten Gamze Özçelik, bu dernek aracılığıyla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Gamze Özçelik depremin ilk gününden beri bölgede bulunuyor.

İlk günlerde yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Yaşadığımız afetle mücadelede canla başla çalışan tüm birimlerimizden, vatandaşlarımızdan Allah razı olsun... İnanın çok büyük bir durumla mücadele ediyoruz... Koordine olmak, birlik beraberlikle hareket etmek, sağduyulu davranmak çok önemli...Birlikte uyuyor, birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku... 'Bu da geçer yahu' diyoruz. İnşallah."

Derneğin Instagram hesabında önceki gün Özçelik’in çadır kurarken çekilmiş fotoğrafları şu notla yayınlandı: “Çadır kurulumlarının yanında erzak, hijyen paketi, oyuncak ve battaniye dağıtımlarımız sürüyor.”

Özçelik, "Yoğunluktan bahsetme fırsatım olmadı. Satın alımlarımızın bir kısmı tamamlandı ve devamı için çalışıyoruz. Niyetimiz ailelerin ve çocukların sevgiyle barınabileceği bir ortam sunabilmek" demişti.

