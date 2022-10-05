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  • Uğur Pektaş'tan flaş karar. Hayranları Arka Sokaklar'a dönsün diye imza toplamıştı

Uğur Pektaş'tan flaş karar. Hayranları Arka Sokaklar'a dönsün diye imza toplamıştı

Arka Sokaklar dizisindeki Komiser Murat rolüyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 6,5 yılın ardından ekranlara geri dönüyor. Hayranları Arka Sokaklar'a dönmesini isterken Pektaş, "Teşkilat-ı Mahsusa Trablus" dizisinde rol alacak. 

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 15:25
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Arka Sokaklar’ın komiser Murat’ıydı! Uğur Pektaş yıllar sonra ekranlara geri dönüyor

Uğur Pektaş'tan flaş karar. Hayranları Arka Sokaklar'a dönsün diye imza toplamıştı
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Arka Sokaklar dizisindeki Komiser Murat karakteriyle tanınan oyuncu Uğur Pektaş, bir süredir ekranlardan uzaktı.

Son yıllarda tasavvufla ilgilenen Pektaş, 6,5 yıllık aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak olan bir dizide rol alacak.

DİZİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI

Pektaş'ın yeni projesinden bahseden gazeteci Arif Hür, "İçsel yolculuğunu sürdürürken oyunculuk hususunda kendisini her daim geliştirmeyi arzu eden Pektaş, 6.5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Pektaş, TRT'nin dijital için hazırladığı 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' adlı projede rol alacak. TRT Dijital'de yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'un çekimleri de geçtiğimiz haftalarda başladı. Türkiye, Tunus ve Cezayir'de çekimlerinin gerçekleşeceği dizi, gerçek bir ajan hikayesini konu edinecek" dedi.


 

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Harun bey
5.10.2022 15:29
Bunları seçmenlerin IQ seviyelerine uygun açıklama. Normal yani  
 
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