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Ünlü rapçi Coolio hayatını kaybetti. Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınmıştı

"Gangsta’s Paradise" adlı şarkısıyla tanınan ABD'li rapçi Coolio, 59 yaşında yaşama veda etti. Coolio’nun ilk belirlemelere göre ani kalp yetmezliği sonucu öldüğü ifade edildi. 

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:32
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Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınmıştı! Ünlü rapçi Coolio hayatını kaybetti 

Ünlü rapçi Coolio hayatını kaybetti. Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınmıştı
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ABD’li rap şarkıcısı Coolio'nun uzun süredir menajerliğini yapan Jarez Posey, şarkıcının bir arkadaşının evinde tuvalete gittiğini ve daha sonra yerde hareketsiz yatarken bulunduğunu belirtti. 

59 yaşındaki sanatçının tam olarak neden öldüğü açıklanmadı. Ancak Posey, TMZ’ye yaptığı açıklamada; ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlilerinin ani kalp yetmezliği olduğuna inandığını ifade etti.

Gerçek adı "Artis Leon Ivey Jr", olan Coolio, "Gangsta’s Paradise" şarkısıyla Grammy ödülü kazanmıştı. Şarkı, Michelle Pfeffier’ın oynadığı "Dangerous Minds" filminin müzikleri arasındaydı.
Şarkı daha sonra da çok dinlendi ve Spotify’da bir milyar kez dinlenme sınırını yeni aştı.
Coolio, 40 yıllık müzik kariyerinde sekiz stüdyo albümü kaydetti. Rapçi, bir Amerikan Müzik ödülü ve üç MTV video Müzik Ödülü aldı.

Rapçi Coolio, 1980’lerde müzik yapmaya başlamış ancak hip hop tarihindeki yerini 1995’te piyasaya çıkarttığı "Gangsta’s Paradise" şarkısıyla almıştı.

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