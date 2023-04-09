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Grammy ödüllü şarkıcının ölüm nedeni açıklandı

'Gangsta's Paradise' şarkısıyla bilinen Grammy ödüllü rapçi Coolio'nun ölüm nedeni açıklandı

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:10
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Grammy ödüllü şarkıcı Coolio'nun ölüm nedeni açıklandı

Grammy ödüllü şarkıcının ölüm nedeni açıklandı
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Geçtiğimiz Eylül ayında vefat eden rapçi Coolio'nun ölüm nedeninin aşırı doz uyuşturucu olduğu ortaya çıktı.

Gerçek adı Artis Leon Ivey Jr. olan 59 yaşındaki müzisyenin ölüm haberini Müzisyenin menajeri Jarez Posey duyurmuştu.

Posey yakın zamanda tekrar yaptığı yeni bir açıklamada, 'Gangsta's Paradise' şarkısıyla tanınan rapçinin ailesinin, Coolio'nun ölüm nedeni hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından bilgilendirildiğini söyledi.

Grammy ödüllü rapçinin uzun yıllardır menajerliğini üstlenen Jarez Posey, şarkıcının Los Angeles’taki evinin banyosunda tepkisiz halde bulunduğunu açıklamıştı.

'GANGSTA'S PARADISE' İLE GRAMMY KAZANDI

Kariyerine 1980'li yıllarda başlayan rapçi, 1995’te çıkardığı ve tüm dünyada hit haline gelen ‘Gangsta's Paradise’ şarkısıyla hafızalara kazındı.

Michelle Pfeiffer’ın başrolde yer aldığı ‘Dangerous Minds’ adlı filmin müziği olarak da kullanılan Gangsta's Paradise şarkısıyla Grammy kazandı. Şarkı, müzik platformu Spotify’da bir milyar dinlenmeyi geçti.

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