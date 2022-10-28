Garanti Bankası’nden dev kâr açıklaması. Geçen yılki toplam kârını 9 ayda üçe katladı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2022 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 38 milyar 726 milyon 62 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 223 milyar 427 milyon 168 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 873 milyar 289 milyon 170 bin TL oldu.

MEVDUATLAR VE AKFTİFLER FONLANIYOR

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı mevduatlar oluşturmaya devam etti; aktiflerin yüzde 69,5’i mevduatlar ile fonlanıyor. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında yüzde 47 büyüme ile 850 milyar 605 milyon 561 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,2 (BDDK’nın geçici önlemleri hariç), özkaynak kârlılığı yüzde 49, aktif kârlılığı ise yüzde 5 (Ortalama aktif kârlılığı ve ortalama sermaye kârlılığı hesaplamalarında net kâr yıllıklandırılırken tek seferlik kalemler dahil edilmemiştir) seviyelerinde gerçekleşti.

"TAHSİLATLAR GÜÇLÜ DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “Bankacılık sektörü TL kredilerde ilk 9 ayda %51 büyüdü. Büyüme geçtiğimiz senelerin oldukça üzerinde olsa da enflasyonun altında bir seviyeye işaret ediyor. Kredi büyümesi, ağırlıklı olarak Türk lirası ve tüzel tarafta gerçekleşti. Garanti BBVA olarak bu dönemde hem tüzel hem bireysel kredilerde, sırasıyla yüzde 72 ve yüzde 37 büyümeyle sektörde pazar payı kazanarak öncü konumumuzu pekiştirdik. Yabancı para kredilerde ise talebin düşük olması ve vadesi gelen kredilerin kapatılmasının etkisiyle küçülme hızlanarak sürüyor. Kredilerin büyümesiyle destek bulan ekonomik aktivite ve düşük faiz ortamı sorunlu kredilerdeki büyümenin önünü kesti. Sektör genelinde olduğu gibi bankamızda da aktif kalitesi iyileşiyor, tahsilatlar güçlü devam ediyor. Kredilerin fonlamasında ise Kur Korumalı Mevduat (KKM) ana ürün oldu. KKM hacmimizi sadece üçüncü çeyrekte nette yüzde 30’a yakın artırdık. Bugün KKM mevduatları TL vadeli mevduatlarımızın yüzde 60’tan fazlasını oluşturuyor. KKM etkisiyle, sektörde ilk defa mevduat vadelerinin uzadığına şahit olduk ki bu gelişme de banka bilançolarındaki vade farkı yönetimine pozitif anlamda destek oldu"dedi

“Küresel ekonomilerde büyümenin yavaşlaması ana gündem maddesiyken, ülkemizdeki büyüme oranı pozitif ayrışarak güçlü seyrini koruyor” diyen Baştuğ açıklamasının devamında, “Bu büyümede bankacılık sektörü her zaman olduğu gibi lokomotif görevi görüyor. Sektörün, bugüne kadar verdiği sınavlardan başarıyla geçmesinin arkasında ise güçlü sermayesi yatıyor. Ülkemizin önümüzdeki süreçte büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi için bu sermaye gücüne hep ihtiyacımız olacak. Eylül itibarıyla vergi sonrası kârımız 39 milyar Türk lirasına ulaştı. Bu da yüzde 49’luk bir sermaye kârlılığına işaret ediyor. Enflasyonun yüzde 83’e ulaştığı bir dönemde, bu kâr rakamını doğuran sermayeyi enflasyon karşısında korumak bankaların en kritik mücadelesi oldu. Enflasyonun bir diğer etkisi bankamızın konsolide edildiği ana sermayedarımızın bilançosunda kendini gösterdi. BBVA Grubu, bankamızı kendi bilançosuna konsolide ederken IAS 29 enflasyon muhasebesi kurallarını uyguluyor. Biz Türkiye’de 39 milyar TL kâr açıklarken, sermayedarımız bizden elde ettiği kârı enflasyon etkisinden arındırarak sadece 336 milyon Euro, yani 6 milyar TL beyan ediyor” ifadelerini kullandı.

"KUSURSUZ BİR MÜŞTERİ DENEYİMİ SUNMAYA ODAKLANIYORUZ"

Recep Baştuğ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Banka olarak sadece yeni müşteri kazanmaya değil, hizmetlerimizi sürekli iyileştirerek, kusursuz bir müşteri deneyimi sunmaya da odaklanıyoruz. Müşteri deneyiminde mobil bankacılığı ana merkez olarak konumluyoruz. Mobil kanallarda “insan” faktörünü dışarıda bırakmadan teknolojinin de gücünü sunarak gerçek zamanlı, akıllı, kişiye özel içerikler ve öneriler sunmaya odaklanıyoruz. Mobil bankacılığımız 15. yılını geride bırakırken, mobil müşteri sayımız 12,6 milyona ulaştı. Mobil bankacılık işlem adetlerimiz de pandemi koşullarının etkisiyle yüzde 100 arttı ve artmaya devam ediyor. Ulaşılan bu sayıların etkin işlenmesi, müşteriye değer yaratan çözümler sunulması, müşteri deneyimi ve müşterinin finansal sağlığı en temel önceliğimiz. Bu önceliklerimizi son derece gelişmiş yapay zekâ çözümleriyle destekleyerek, müşterilerimizle uzun vadeli, sağlıklı ve kalıcı ilişki yaratmaya odaklanıyoruz. Bankamızın önümüzdeki dönemde de en önemli sermayelerinden biri bu yaygın ve etkin yapı olacak. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımla birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”





