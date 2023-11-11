Gaz ve şişkinliği önlemek için yoğurdun nasıl tüketilmesi gerektiği ortaya çıktı

Uzmanı gaz oluşumunu engelleyen bitkisel yoğurt tarifini açıklaması dikkat çekti.

Filiz Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
Gaz ve şişkinliği önlemek için yoğurdun nasıl tüketilmesi gerektiği ortaya çıktı

Gaz ve şişkinliğin önüne geçmek için birçok doğal yöntem olduğunu biliyoruz. Ayrıca yemekleri yavaş yavaş çiğnemenin de bu sorunu hafiflettiği belirtiliyor.

Uzmanı, gaz oluşumunu engelleyen bitkileri ve gaz giderici bitkisel yoğurt nasıl yapılacağını anlatması ilgi çekti.

İŞTE GAZ GİDERİCİ YOĞURT TARİFİ…

Malzemeler: 1 çay kaşığı rezene tohumu, 1 çay kaşığı dereotu tohumu,1 çay kaşığı Frenk kimyonu,1 çay kaşığı anason ve yoğurt yapılışı:

Bir kaseye malzemeleri belirtilen ölçülerde koyun ve karıştırın. Yemekten sonra tüketin. Bu karışımı yoğurt yerine su ile de yapabilirsiniz.

ŞİŞKİNLİK NEDİR?

Şişkinlik, mide ve bağırsaklarda biriken gazın neden olduğu bir rahatsızlıktır. Bu gaz, vücutta faydalı olan mide ve bağırsak bakterilerinin ürettiği normal bir gazdır.

Bu gaz sağlığa zarar vermez ve kişiyi rahatsız etmez. Fakat vücuttaki gaz miktarı fazlalaşıp vücut bu gazı atmakta güçlük çektiğinde, sindirim sistemindeki organların duvarları gerilir.

Bu gerilme, sinir uçlarını uyandırarak nefes darlığı, çarpıntı, istemsiz gaz çıkarma, sık sık geğirme, düzensiz dışkılama, karın ağrısı ve şişkinlik hissi gibi belirtilere yol açar.

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı, besinlerin sindirimi sırasında veya yemek yerken yutulan hava nedeniyle mide ve bağırsaklarda gaz birikmesi sonucu ortaya çıkar.

Yutulan hava veya sindirim sonucu oluşan gazın çok fazla olması, vücudun bu gazı atmasını engeller ve gaz sancısı oluşur.

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