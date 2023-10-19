İşte hazımsızlık şişkinlik gaz gibi sorunlara birebir iyi gelen ot

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan hazımsızlık şişkinlik gaz gibi sorunlara birebir iyi gelen ciğer otu dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca diğer otu; Mide ve bağırsakların görevini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olur. Düzenli çalışmalarını sağlar.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Hazımsızlık, yani dispepsi, bireyin karnının üst kısmındaki rahatsızlığı tanımlayan genel bir terimdir, kendi başına bir hastalık değildir. Onun yerine bireyin yaşadığı karın ağrısı ve yemeye başladıktan hemen sonra dolgunluk hissi gibi bir takım semptomların bütünüdür. Hazımsızlık oldukça yaygın bir durumdur. Hemen her birey biraz farklı bir şekilde hazımsızlık yaşar. Hazımsızlık belirtileri bazı vakalarda ara sıra ve nadiren hissedilirken, diğer vakalarda bireyi günlük olarak rahatsız edebilir.

CİĞER OTU NASIL KULLANILIR?

En etkili geleneksel tedavi bitkilerinden biri olan ciğer otunun farklı kullanım şekilleri vardır.

Çayını yaparak içebileceğiniz gibi kurutulmuş yapraklarını iltihap tedavisinde kullanabilirsiniz.

En çok kullanılan şekli ciğer otu çayıdır.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır.