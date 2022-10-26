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Çiğdem Toker AKP’nin davetini reddetti

AKP'nin hükümeti eleştiren gazetecileri tek tek arayarak çağırdığı "Türkiye Yüzyılı" programına gazeteci Çiğdem Toker katılmayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 09:35
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Gazeteci Çiğdem Toker AKP’nin 'Türkiye Yüzyılı' programı için yaptığı daveti reddetti

Çiğdem Toker AKP’nin davetini reddetti
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü açıklayacağı “Türkiye Yüzyılı” programı için Erdoğan’ı ve hükümeti eleştiren gazetecilerin davet edilmesi dikkatleri çeken bir adım oldu.

AKP’nin tek tek arayarak davet’ ettiği gazeteciler arasında, Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Doğan Şentürk, Özlem Gürses, Çağlar Cilara, İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Taha Akyol, Deniz Zeyrek, Akif Beki ve Çiğdem Toker gibi isimler yer aldı.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker ise bugün kaleme aldığı yazısında bu davete cevap verdi. Toker, “Bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım.” diyerek toplantıya katılmayacağını duyurdu.

“ANLAMLI BİR STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL BASBAYAĞI PRAGMATİZM OLARAK GÖRÜYORUM”
Toker’in yazısındaki ilgili kısım şöyle:

“Bu toplantıya telefonla davet aldım. AKP MKYK Üyesi Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı 'Sizi de aramızda görmek istiyoruz.' dedi. Gelmem halinde ayrı bir giriş kapısından alınacağım belirtildi. Katılıp katılmayacağım sorulmadı, cevap konusunda da bir süre verilmedi. Ben de teşekkür ettim. Cevabı buradan okurlarla paylaşayım: Diğer partilerin faaliyetleri gazeteci olarak nasıl izleniyorsa, bu toplantının da aynı yaklaşımla izlenmesi gerektiğini düşünen meslektaşlar olabilir. Ben iktidar yanlısı olmayan gazetecilerin 'davet' edilmesinin anlamlı bir strateji değişikliği falan değil, basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. Yukarıda anlattığım bir siyasi iklim içinde bu toplantıya katılmamın iktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak kullanılacağı kanısındayım. O nedenle katılmayacağım."

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fatih
26.10.2022 09:39
muhalif özgür gazeteciler sakın ha kendinizi küçük düşürmeyin oraya katılarak şimdiye kadar aklı nerdeydi bu iktidarın orhan uğuroğlu abimizi dinleyin  
 
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