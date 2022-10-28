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Cumhuriyet gazetesi de AKP'nin davetine gidip gitmeyeceğini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek “Türkiye’nin Yüzyılı” toplantısına kimi muhalif gazeteci ve yayın organlarını da davet etti. Davetliler arasında yer alan Cumhuriyet gazetesi açıklamada bulundu. 

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 08:38
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Cumhuriyet gazetesi de AKP'nin davetine gidip gitmeyeceğini açıkladı

Cumhuriyet gazetesi de AKP'nin davetine gidip gitmeyeceğini açıkladı
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Cumhuriyet Bayramı’na bir gün kala iktidar partisi, “Türkiye Yüzyılı” belgesini açıklayacak. Ankara Arena Spor Salonu’nda düzenlenecek törende AKP, “Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni hikâyesi”ni duyurarak bir anlamda sandık süreci öncesi seçim propagandasını başlatacak. Hazırlanacak yeni logo tanıtılarak “Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı” mesajı verilecek. 

İşte bu toplantıya AKP, yıllardır hiçbir toplantısına kabul etmediği, akreditasyon hakkı tanımadığı kimi muhalif gazeteci ve yayın organlarını da davet etti.

Çağrılan kurumlar arasında, Atatürk’ün kurduğu, laik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunan, bu yolda yazarlarının “canı” ile bedel ödeyen Cumhuriyet gazetesi de var.

Ne var ki Cumhuriyet, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” etkinliğine katılmama kararı almıştır.

Bu kurumsal kararın altında dezenformasyon yasası adı verilen yeni sansür uygulaması ile medyanın susturulmak istenmesi, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın, Harf Devrimi üzerinden Cumhuriyet rejimini hedef alması, daha önce Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi siyasi yönü olmayan etkinliklere bile Cumhuriyet muhabir-yazarlarının kabul edilmemesi gibi gerekçeler var. Ayrıca, Türkiye’nin sürekli yayın yapan en eski, dünyanın da en eski üç medya kuruluşundan biri olan Cumhuriyet’in, kurumsal olmayan yollarla bu etkinliğe davet edilmesi de gazetemiz yazar ve yöneticilerinin, Türkiye Yüzyılı programına katılmama gerekçeleridir.

Ne var ki kurumsal olarak alınan bu karar, Cumhuriyet okurlarının o gün, o saatlerde  Ankara Arena Spor Salonu’nda olan-bitenden haberlerinin olmayacağı anlamına gelmemektedir. O günün tüm ayrıntıları bir sonraki gün gazetemizin sütunlarında ve haber portalımızın ilgili bölümlerinde yer alacaktır.

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Menderes YILDIRIM
28.10.2022 08:49
Cumhuriyet Gazetesi DİYOR ki "BİZ MEHMET ALİ ÇELEBİ " olmayacağız. Saygılarımla  
 
bender
28.10.2022 08:44
herhangi bir etkinliğe gazetecilerin bir kısmını davet etmekte vesayet rejiminin bir örneğidir.  
 
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