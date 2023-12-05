Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Saymaz hakkında "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise beraatini istedi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: DHA
Gazeteci İsmail Saymaz hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Gazeteci İsmail Saymaz'ın 26 Nisan 2022'de "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimi Murat Bircan'a ait fotoğrafların bulunduğu yazısı nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı. Saymaz’ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini kimliğini açıklama ve yayma suretiyle hedef gösterdiği" gerekçesiyle yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, İsmail Saymaz tarafından şikayetçi hakim Murat Bircan’a yönelik olarak kullanılan ifadelerin hakaret unsurlarını oluşturmadığı, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatiyle "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan beraatını talep etti.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcı, Saymaz'ın "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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