24 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kübra Par'dan flaş iddia: AKP 2023 seçimleri ile aynı gün başörtüsü referandumu yapmayı planlıyor

Kübra Par'dan flaş iddia: AKP 2023 seçimleri ile aynı gün başörtüsü referandumu yapmayı planlıyor

Gazeteci Kübra Par, AKP’nin 2023 seçimleri ile aynı gün başörtüsü ile ilgili referandum yapabileceğini iddia etti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:12
Takip Et

Gazeteci Kübra Par: AKP 2023 seçimleri ile aynı gün başörtüsü referandumu yapmayı planlıyor

Kübra Par'dan flaş iddia: AKP 2023 seçimleri ile aynı gün başörtüsü referandumu yapmayı planlıyor
+
Aa
-

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “geçmişte hataları olduğunu” söylediği başörtüsü konusunda “yasal güvence” çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü konusunu Anayasal güvenceye alınması çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, son olarak Kılıçdaroğlu’na, “Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamento’da bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Habertürk yazarı Kübra Par, bu gelişmenin ardından köşesinden flaş bir iddiada bulundu. Par, AKP’nin başörtüsü referandumunu 2023 seçimleriyle birlikte oylatmayı planladığını aktardı. 

AKP’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine “Referandum yapmak israf değil mi?” sorusunu soran Par, aldığı yanıtı köşesine taşıdı. İşte o satırlar:

“Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir’ dedi.

Seçime daha 7-8 ay olduğunu hatırlatınca ‘Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir’ diye ekledi.

Yani AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor.”
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Şemsettin Gelmez
24.10.2022 13:34
Ben şeytan olsam bu aklıma gelmezdi. Aklına gelenleri tebrik ediyorum.  
 
Rohan
24.10.2022 13:29
İnceci troller akepeye çalışıyor yemezler! Siz gidin Baykalın CHP si ile mufazakarları Atatürk e düşman edin siz busunuz! %19 oy alıp biz çok başarılıyız dersiniz!  
 
OKUYUCU
24.10.2022 13:26
diyecek birşey yokkk..din tücarrlığı iyi kazandırıyor......  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
1
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿AKP'li isim istifa ettiğini açıkladı. Peş peşe gelen haberlere bir yenisi daha eklendi
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
2
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿ Fabrikada üretime ara verildi. Binlerce çalışan zorunlu yıllık izin kullanacak
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
3
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Galatasaray'dan açıklama: Bu ligi bitirtmeyiz
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
4
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Macaristan da onayladı. Tüm gözler Türkiye'ye çevrildi
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
5
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Görevini kötüye kullanan doktor açığa alındı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
6
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿Özel televizyon tarihinin ilk kadın spikeriydi. Son hali görenleri şaşırttı
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
7
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿İstinye Üniversitesi personel alacak
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Sinop'ta oturur vaziyette gömülmüş bir şekilde keşfedilen mezarların neden böyle gömüldüğünü öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿1 milyon liralık takı. Damat dehşetinde yeni detaylar
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
﻿Kocaeli'de fabrikada patlama: Yaralı işçiler var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.