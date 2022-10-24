Kübra Par'dan flaş iddia: AKP 2023 seçimleri ile aynı gün başörtüsü referandumu yapmayı planlıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “geçmişte hataları olduğunu” söylediği başörtüsü konusunda “yasal güvence” çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsü konusunu Anayasal güvenceye alınması çağrısında bulunmuştu. Erdoğan, son olarak Kılıçdaroğlu’na, “Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim. Parlamento’da bu iş çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin.” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Habertürk yazarı Kübra Par, bu gelişmenin ardından köşesinden flaş bir iddiada bulundu. Par, AKP’nin başörtüsü referandumunu 2023 seçimleriyle birlikte oylatmayı planladığını aktardı.



AKP’nin yasama süreçlerinde oldukça etkin önemli bir ismine “Referandum yapmak israf değil mi?” sorusunu soran Par, aldığı yanıtı köşesine taşıdı. İşte o satırlar:



“Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir’ dedi.



Seçime daha 7-8 ay olduğunu hatırlatınca ‘Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir’ diye ekledi.



Yani AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor.”

